Bianca und Lena

1997 ist Peter Urbans erstes Jahr als deutscher Kommentator des Eurovison Song Contests. Damals belegt Bianca Shomburg mit ihrem Song „Zeit“ den 18. Platz. Seitdem sitzt er jedes Jahr in der kleinen Tonkabine und lässt das Publikum an seinen Beobachtungen teilhaben. Meistens spricht er dabei genau das aus, was alle denken. Seine tiefe Stimme ist dabei sein Markenzeichen.

Der ESC wird für Peter Urban zur Routine. Seine Kommentare bleiben pointiert und meistens sympathisch. Als Lena 2010 den Contest in Oslo gewinnt, ist das dann aber auch für ihn etwas Besonderes.

Die deutsche ESC-Flaute

Dass Deutschland gewinnt, kommt in der Geschichte der Eurovision nur zweimal vor. In den vergangenen Jahren landet der deutsche Beitrag vor allem auf den hinteren Rängen. Dieses Mal tritt die Dark-Rock-Band Lord of the Lost an. Für die sieht Peter Urban eine „solide“ Platzierung.

Olli Schulz und Jan Böhmermann kommentieren den Eurovision Song Contest dieses Jahr für den ORF. Ob sie damit Peter Urban Konkurrenz machen, wird sich zeigen. Zumindest hat Jan Böhmermann diese Woche seinen ganz eigenen ESC-Song veröffentlicht.

In dieser Folge vom Popfilter haben wir einige schöne Momente aus Peter Urbans ESC-Karriere gesammelt. Und ihr hört „Allemagne Zero Points“ von Jan Böhmermann. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.