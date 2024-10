Blockbuster mit unerwartetem Soundtrack

„Joker: Folie à Deux“, die Fortsetzung zu Todd Philipps erfolgreichem Joker-Film aus dem Jahr 2019 ist gerade in die Kinos gekommen. An den Kinokassen hat der Film allerdings keinen besonders guten Start hingelegt und scheint eher ein kommerzieller Flop zu werden.

Aber zumindest mit dem Soundtrack haben die Produzenten doch einiges richtig gemacht. In dem als Musical-Thriller angelegten Streifen singen sich Lady Gaga und Joaquin Phoenix durch die Pop- und Musicalgeschichte und covern da unter anderem auch einen Song, den man in einem Hollywood-Blockbuster dieses Kalibers nicht unbedingt erwartet hätte: „True Love Will Find You In The End“ von Lofi-Singer-Songwriter Daniel Johnston.

Outsider-Pop-Legende Daniel Johnston

Daniel Johnston ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten Musiker der jüngeren US-amerikanischen Popgeschichte und nicht unbedingt für seine Hits bekannt ist, sondern eher für sein einzigartiges Songwriting und seinen rohen, ungeschliffenen Sound. Mehr als 20 Alben und EPs veröffentlicht er im Lauf seines Lebens, viele davon zu Hause mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Damit erspielt er sich schon in den 80ern eine eingeschworene Fangemeinde. Zu größerer Bekanntheit gelangt er dann in den 90ern, nachdem Nirvana-Frontmann Kurt Cobain sich als Fan outet.

Vor fünf Jahren ist der Ausnahme-Musiker, der in seinem Leben immer wieder mit gesundheitlichen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte, gestorben. Nun wird seine Musik nicht nur von Joaquin Phoenix im neuen Joker-Film gesungen, sondern es ist auch noch ein 30 Jahre alter, bisher unveröffentlichter Song erschienen.

Grund genug, um im Popfilter einen ausführlicheren Blick auf Johnstons außergewöhnliches Leben und Schaffen zu werfen. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.