Cembalo mit Konzept

Die Komponistin und Songschreiberin Julia Holter ist für ihre komplizierten Konzeptalben und ihre Liebe zu barocken Instrumenten bekannt. Ihr künstlerisches Talent nutzt sie erst, um an verschiedenen Musikprojekten und für Bands zu arbeiten.

Nach einigen Jahren entdeckt sie aber ihre Liebe zum Performen. Sie veröffentlicht eigene Alben und Songs und schreibt Filmmusik. Ihr verträumtes Chamber-Pop-Album „Have You In My Wilderness“ macht sie 2015 einem breiteren Publikum bekannt.

Alles in Bewegung

„Spinning“ ist nach „Sun Girl“ der zweite Vorbote auf ihr sechstes Studioalbum. „Something in the Room She Moves“ erscheint am 22. März. Damit gibt sie dem Beatles-Klassiker „Something“ einen neuen Twist, in dem es heißt: „Something in the way she moves“.

Das Album ist ihrem verstorbenen Neffen gewidmet und soll an die „innere Klangwelt des Körpers“ erinnern. Dabei soll es möglichst fließend und harmonisch klingen.

Welche Fragen Julia Holter in „Spinning“ aufwirft und was sie auf ihrem neuen Album verarbeitet, hört ihr im Popfilter.

