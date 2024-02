Raus aufs Land

Anfang der 2000er gründet Tobias Siebert mit ein paar Freunden die Band Klez.e. Über vier Alben hinweg wird deren Indie-Sound immer düsterer, bis die Lieder auf ihrem Album „Desintegration“ sofort an The Cure denken lassen. Das kommt 2017 heraus. Danach veröffentlicht Siebert als And The Golden Choir noch sein Album „Breaking with habits“.

Eigentlich sollte die neue Klez.e-Platte schon viel früher erscheinen. Fünfzig Songs waren dafür schon fertig. Aber die Corona-Lockdowns hindern die Band daran, die neuen Songs wie geplant aufzunehmen. Tobias Siebert und seine Frau ziehen stattdessen aufs Land, renovieren einen alten Hof und richten sich dort ein neues Studio ein.

Frustrationen von damals und heute

Dort entsteht dann unter neuen Umständen das fünfte Album der Band. Es heißt „Erregung“ und der The Cure-Einfluss ist auch dort noch deutlich zu hören. Der Titeltrack des Albums ist sieben Minuten lang und durchläuft in dieser Zeit einige frustrierenden Momente in Sieberts Biografie: Prügeleien auf dem Schulhof, Baseballschläger-Typen in der S-Bahn, das miese Bildungs- und Berufssystem, bis hin zur heutigen Diskussionskultur.

Im Popfilter erzählt Tobias Siebert ausführlich, worum es in „Erregung“ geht und was er sich trotz allem für die Zukunft wünscht.

