Enormer Einfluss

„Anders als glücklich, hat Kristof Schreuf gesagt, hier nochmal schriftlich, von einem, der laut denkt und sich sagt: ich seh‘ das ähnlich“ – das singt Blumfeld-Frontmann Jochen Distelmeyer im Song „Anders als glücklich“ auf dem Album „Testament der Angst“. Es zeigt den enormen Einfluss, den Kristof Schreuf mit seiner Band Kolossale Jugend auf die Bands der Hamburger Schule hat. Kolossale Jugend prägen mit ihrem parolenhaften Underground-Rock mit herausgeschrienen Texten eine Nische. Während Die Sterne, Tocotronic und eben Blumfeld aber zumindest in Indiekreisen eine gewisse Bekanntheit erreichen, ist das Land Ende der 80er Jahre für die Musik von Kolossale Jugend vermutlich einfach noch nicht reif.

Alben wiederveröffentlicht

Kolossale Jugend existiert nur von 1988 bis 1991, in dieser Zeit erscheinen zwei Alben: „Heile Heile Boches“ 1989 und „Leopard II“ 1990. Neben Schreuf gehört auch Pascal Fuhlbrügge dazu, der später das Label L’Age d’Or gründet. Christoph Leich ist danach lange Schlagzeuger bei Die Sterne. Und der Grafiker und Illustrator Klaus Meinhardt ist auch mit von der Partie. Im Frühjahr 2010 veröffentlicht Kristof Schreuf sein Soloalbum „Bourgeois with Guitar“, für das er teils begeisterte Kritiken bekommt. Darauf zitiert er Megahits wie AC/DCs „Highway to Hell“ oder Donna Summers „I feel love“.

Seit den 1990ern schreibt Schreuf auch für Zeitschriften und Zeitungen wie die Spex, taz oder die Süddeutsche Zeitung. Ein angekündigter Roman mit dem Titel „Anfänger beim Rocken“ erscheint nie. Zum ersten Todestag von Kristof Schreuf hat das Label Tapete Records jetzt die beiden Studioalben der Kolossalen Jugend in einem Vinyl-Boxset wiederveröffentlicht. Darauf ist natürlich auch der wahrscheinlich bekannteste Song der Band „Bessere Zeiten“, unser Song des Tages im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.