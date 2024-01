Vom Cowboy…

Vor beinahe fünf Jahren reitet Lil Nas X in die Gehörgänge der Welt. „Old Town Road“ ist der erfolgreichste Song des Jahres 2019 und insgesamt 19 Wochen in Folge die Nummer eins der Billboard-Charts. Ein neuer Rekord.

Seitdem zeigt er sich, im Gegensatz zu vielen Rap-Kollegen, offen queer und sensibel. Seine Auftritte sind bunt und extrovertiert und er provoziert gerne, z.B. mit seinen Musikvideos. Im Video zu „Montero (Call Me By Your Name)“ gibt er zum Beispiel Satan einen Lap-Dance.

…zum Messias

Vergangenes Jahr nimmt Lil Nas X eine Auszeit. Nur um jetzt für um so mehr Furore zu sorgen.

In seinem neuen Song „J CHRIST“ vergleicht er sein Comeback mit dem von Jesus. Im Video dazu inszeniert er sich nicht nur als Messias, sondern auch als Moses mit Opferlamm und als Noah, der seine Tiere auf die Arche bringt.

Die biblischen Symbole machen für ein spektakuläres Musikvideo. Allerdings kommt das nicht bei allen gut an.

Wer sich am neuen Song von Lil Nas X stört und wie der Rapper darauf reagiert hört ihr im Popfilter.

