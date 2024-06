City-Life

Liz Lawrence ist 18 als sie von ihren Eltern wegzieht und ihr Leben vom englischen Land in die Großstadt London verlagert. Sie hört auf Kleider zu tragen, schneidet sich die Haare kurz und sieht, laut eigenen Aussagen, bald aus wie ein „zerlumpter Homo“.

Sie fühlt sich frei, kann sich auch künstlerisch entfalten und veröffentlicht im Laufe der Jahre drei smarte Indie-Pop Alben. Bombay Bicycle Club nehmen sie mit auf Tour und arbeiten mit ihr an verschiedenen Veröffentlichungen.

Country-Life

Seit dem Release ihrer letzten Album „The Avalanches“ 2021 ist einiges passiert. Die Corona-Pandemie macht ihr einen Strich durch die Musiker-Rechnung. Weil sie keine Konzerte mehr spielen und ihren Lebensunterhalt verdienen kann, zieht sie zurück zu ihren Eltern.

Dort richtet sie sich ein kleines Studio im alten Schuppen ihres Großvaters ein, aber die Abgeschiedenheit und die spießigen Nachbarn deprimieren sie. So sucht neue Hobbies und wird richtig besessen davon, die Namen von Tieren und Pflanzen auswendig zu lernen.

„Names Of Plants And Animals“ ist ihre Ode and alle Birdwatcher und Naturlieberhaber*innen. Welche traurigen Fun Facts Liz Lawrence über die Natur und das Universum gelernt hat, erfahrt ihr in dieser Popfilter-Folge.

