Wie tickt der Osten, wie der Westen?

Das sei zwar alles nur Küchenpsychologie, aber einen feinen Unterschied im Publikum bei seinen Konzerten in Ost- und Westdeutschland gebe es dann doch, sagt Martin Kohlstedt. Nämlich den, dass die Leute im Westen mehr aus sich rausgehen und auch mal was reinrufen, während sie im Osten eher still beobachten.

Klar, über Ost und West pauschal zu urteilen, das greift oft zu kurz. Aber ein gutes Stimmungsbild dürfte Martin Kohlstedt allemal haben, tourt er doch als gefragter Komponist, Pianist und Produzent instrumentaler Musik und Electronica seit über zehn Jahren regelmäßig quer durchs Land. Angefangen in kleinen Clubs in seiner Heimat Thüringen, mittlerweile bespielt er die großen Konzertsäle in Europa.

Martin Kohlstedt liefert den Soundtrack

Umso mehr freuen wir uns, dass Martin Kohlstedt nun die Musik zu unserem neuen Podcast „Deutschland – ein halbes Leben“ beisteuert. Eine Geschichte in sechs Teilen von detektor.fm und dem MDR (hier in der ARD Audiothek hören). In dem Podcast trifft detektor.fm-Gründer und Journalist Christian Bollert drei Menschen, die am Tag des Mauerfalls geboren worden sind. Er begleitet sie schon seit ihrem 18. Geburtstag und erkundet nun, zum 35. Jahrestag der friedlichen Revolution, warum Deutschland gerade so zerrissen wie nie zuvor erscheint.

Martin Kohlstedt gibt dieser Geschichte mit seiner feinfühlige Art die perfekte musikalische Begleitung. Auch weil ihn das Thema persönlich bewegt: Er ist Jahrgang 1988, geboren und aufgewachsen im thüringischen Eichsfeld, heute lebt er in Weimar. Dass er ein eigenes Aufforstungsprojekt in seiner alten Heimat ins Leben gerufen hat, zeigt, dass ihm viel an seiner Heimat liegt.

Ich liebe meine Heimat, aber ich sehe, dass die Eisschollen so ein bisschen auseinanderdriften. Da sehe ich gerade nicht mehr so viele Möglichkeiten des Diskurses. Das bedauere ich sehr. Martin Kohlstedt Foto: Matthias Nemmert

Im Soundlabor von Martin Kohlstedt

In dieser Popfilter-Folge gibt Martin Kohlstedt Einblicke in sein Soundlabor und in seine Gefühlswelt. Er erzählt, wie er die Musik für den Soundtrack geschrieben hat und wie er heute, nach den denkwürdigen Landtagswahlen im Osten auf seine Heimat blickt. Ihr könnt unseren täglichen Musikpodcast hier hören und abonnieren.

„Deutschland – ein halbes Leben“ findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Mehr von Martin Kohlstedt gibt es am 15. November. Dann erscheint ein Live-Album mit Aufnahmen seiner Europa-Tour 2023.