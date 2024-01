Nur falls ihr es verpasst haben solltet: Der „Berlin is the place to be“-Hype ist noch lange nicht vorbei. Zumindest finden das die drei Mitglieder der Band Meagre Martin, die alle aus den USA kommen, sich aber in Berlin kennengelernt haben. Songwriterin und Sängerin Sarah Martin erzählt im Interview mit FluxFM, dass die letzten Wahlen in den USA dafür den Ausschlag geben.

If Bernie Sanders lost, we were going to leave the country and if he won, we’d move to Philadelphia. And Bernie obviously lost and then we moved to Berlin. The cost of living was something that we could manage living off of an artist’s salary which is not a lot.