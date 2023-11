Professionelles Pfeifen

Molly Lewis pfeift seit ihrer Kindheit gerne und anscheinend auch damals schon besser als die meisten. Ihre Eltern erkennen ihr Talent und zeigen ihr den Dokumentarfilm „Pucker Up: The Fine Art of Whistling“. Pfeifen ist nämlich so alt wie die Menschheit selbst und als Kunstform durchaus ernstzunehmen.

Die Australierin, die größtenteils in Los Angeles aufwächst, nimmt daraufhin bei einigen Pfeif-Wettbewerben teil. 2015 gewinnt sie den „Masters of Musical Whistling“-Wettbewerb. Ihr Talent spricht sich herum und sie startet ihre eigene Lounge-Show-Reihe bei der sie Melodien alter Spaghettiwestern und James Bond-Songs mit musikalischer Begleitung nachpfeift.

Whistle-Barbie

Ein Label wird auf sie aufmerksam und sie bringt 2021 ihr erste EP mit eigenen Songs heraus. „The Forgotten Edge“ und später auch „Miracle“ finden viele Fans und machen Molly Lewis zu einer gefragten Musikerin. Auch die Macher:innen vom „Barbie“-Film kommen auf sie zu. Dort pfeift sie die bekannte Filmmelodie in einer wichtigen Szene.

Ihr neuer Song „Lounge Lizard“ wird auch auf ihrem Debüalbum „On The Lips“ zu hören sein. Das hat sie gerade für den 16. Februar angekündigt.

Wie Molly Lewis den Glamour zum Pfeifen bringt und was ihr Song „Lounge Lizard“ mit einer Badewanne zu tun hat, das hört ihr heute im Popfilter.

