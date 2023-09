Engagement im Blut

Sofia Kourtesis kommt aus Peru. Das Land verlässt sie aber nach der Schule relativ schnell. Nach ein paar Umwegen landet sie 2009 in Berlin, weil sie die elektronische Musikszene dort spannend findet. Außerdem fühlt sie sich in Berlin wohl und kann so sein, wie sie ist.

In ihrer Heimat steht es um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht gut. Es gibt so gut wie keine geschützen Räume für queere Menschen und wenig Zugang zu sicheren Abtreibungen.

Für diese Themen setzt sich die Produzentin von Deutschland aus ein. Ihre Eltern haben auch eine soziale Ader. Ihre Mutter engagiert sich für Gleichstellung und ihr Vater setzt sich bis zu seinem Tod als Rechtsanwalt gegen Korruption ein.

Aus Spaß wird ernst

Als ihr Vater an Leukämie stirbt, fängt Sofia Kourtesis an, ernster über sich und ihre Biografie nachzudenken. Der Song „La Perla“ von ihrer letzten EP „Fresia Madgalena“ handelt zum Beispiel von ihm. Ihre Songs sollen zwar trotzdem tanzbar sein und Spaß machen, aber eben auch menschliche und ernste Themen ansprechen.

Auch ihre Mutter erkrankt an einer Gehirnkrankheit und ihr Leben steht auf dem Spiel. Sofia Kourtesis findet in Berlin den Arzt Peter Vajkoczy, einen weltbekannten Neurochirurgen. Der rettet ihrer Mutter das Leben und gibt auch der Tochter jede Menge Hoffnung und Lebensfreude zurück.

Der Arzt der Mutter

Sofia Kourtesis widmet Vajkoczy nicht nur den nach ihm benannten Song, sondern direkt ihr gesamtes Debütalbum „Madres“, das am 23. Oktober erscheint.

Die gesamte Geschichte von „Vajkoczy“ hört ihr in dieser Folge Popfilter. Außerdem erfahrt ihr dort, in welchen Berliner Club die DJ den Arzt nach der erfolgreichen Operation ihrer Mutter mitgenommen hat.

