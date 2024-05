Aus dem Jugendzimmer

Orla Gartland will Popstar werden. So wie viele junge Menschen ihrer Generation versucht sie ihr Glück auf YouTube. Aus ihrem Jugendzimmer in Dublin heraus, lädt sie regelmäßig Cover und eigene Songs hoch. Die haben Anfangs nur wenige Klicks, aber irgendwann werden immer mehr Leute auf sie aufmerksam.

Nach der Schule zieht sie nach London und hat anfangs große Probleme dort einen Fuß in die richtigen Türen zu bekommen. Nach einiger Zeit der Verunsicherung trifft sie aber die richtigen Leute. Es entsteht eine kleine musikalische Community um ihre Freundin Dodie, die auch zuerst auf YouTube durchstartet.

Von YouTube zu Glastonbury

Sie geht mit Dodie auf Tour und sowohl sie, als auch ihre Musik werden selbstbewusster. Mit ihrer Gitarre, ihrem Drumpad und ihren sehr persönlichen Texten schafft sie es eine loyale Fangemeinde um sich zu versammeln.

Ihr Traum von einem Debütalbum wird wahr. 2021 erscheint „Woman On The Internet“. Im nächsten Jahr macht sie die Netflix Coming-of-Age-Serie Heartstopper, in der ihr Song „Why am I like this?“ in einer wichtigen Szene gespielt, wird bekannt und sie tritt beim Glastonbury Festival auf

Für Orla Gartland beginnt eine neue Ära, denn mit ihrem neuen Song „Little Chaos“ entfernt sie sich vom Singer-Songwriter-Pop und und liefert stattdessen jede Menge Energie.

Wie sie von YouTube auf der großen Bühne landet und warum ein kleines bisschen Chaos im Leben gar nicht so schlecht ist, hört ihr im Popfilter.

