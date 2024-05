Zurück vom Jazzfest

Mit ihrem letzten Album begeben sich Pauls Jets aus Wien im übertragenen Sinne aufs „Jazzfest“. Am Ende des Tages sind sie aber trotzdem eine Rockgruppe. Mit dem Album schlagen sie eine neue Richtung ein und geben Zufall, Klang und Montage Raum. Es erscheint 2022 bei Staatsakt, dem Berliner Label um den Türen-Sänger Maurice Summen, der letztes Jahr hier bei uns als Takeover-Gast im Popfilter zu hören war.

Jetzt kehren Pauls Jets mit einem neuen Song vom Jazzfest zurück und machen damit ganz beiläufig ein bisschen Hoffnung auf weitere Musik.

Gen-Z Dreams, darum geht’s vielleicht bisschen. Paul Buschnegg

Die letzten Jahre ist es eher ruhig bei der Band um Sänger und Gitarrist Paul Buschnegg. Die Bandmitglieder konzentrieren sich eine Weile auf eigene Projekte , wie etwa Keyboarder Kilian Hanappi. Der ist für einen längeren Aufenthalt in Brasilien.

Und Paul hat sich in der Zwischenzeit mehr mit dem Schreiben auseinandergesetzt, als mit Musik. Musik machen ist also ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wenngleich Paul auch ein neues Duo zusammen mit Tobias Hammermüller von Laundromat Chicks gegründet hat. Comic Figure nennen sie sich und haben bereits zwei Songs veröffentlicht.

Kompakter und nicht immer linear

Lange ist nicht klar, ob es mit Pauls Jets weitergeht. Jetzt kommen sie aber wieder zusammen und haben neue Ideen: Gen-Z Dreams, die geträumt werden wollen. Sie wollen umdenken und kompakter werden, auch was zukünftige Konzerte betrifft. Alle Instrumente sollen in einen Koffer passen, die Anfahrt mit dem Zug möglich sein.

Mit der jetzt erschienenen Single „Kiss Me In The Morning“ fangen sie die Kurz- und Schnelllebigkeit dieser Tage musikalisch und nicht ohne Selbstironie präzise ein. Dennoch, Songs brauchen Zeit, um zu reifen – und die geben wir den Jets gerne. Immerhin bekommen wir ja jetzt schon mal einen beiläufigen Kuss am Morgen.

„Kiss Me in ihe Morning“ von Pauls Jets ist unser Song des Tages im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.