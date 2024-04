Foto von einer Peter Tosh-Platte

Foto: Ralf Liebhold

Popfilter | Peter Tosh – Legalize It

Das Hanf ist frei!

Kaum eine Gesetzesänderung wurde in der Musik so oft gefordert, wie die Legalisierung von Cannabis. Jetzt ist es auch in Deutschland zum Verkauf und Rauchen offiziell freigegeben und wir schauen uns ein paar Songs dazu nochmal an. Vorne dabei: „Legalize It“ von Peter Tosh.