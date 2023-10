Ein türkisches Idol

Barış Manço ( *1943 – 1999) war so einiges: Style-Icon mit langen Haaren und Schnurrbart, Fernsehmoderator, Schauspieler – und allen voran – einer der erfolgreichsten türkischen Musiker des letzten Jahrhunderts. Wie auch Fikret Kızılok zählte Manço zu den Vorreitern des Anadolu Rock, der es jedoch auch schaffte international erfolgreich zu werden. Seine Songs übersetzte er in zahlreiche Sprachen. Mit dem Song „Nick The Chopper“ landete er so auch in den britischen Charts.

Aus seiner Beerdigung wurde 1999 eine Staatstrauer, an der sich Millionen Fans beteiligten.

Sound der Oase

„Gesi Bağları“ ist eines der bekanntesten Volkslieder aus Mittelanatolien. Es referiert auf den Ort Gesi Bağları, eine grüne Oase in der Steppe. Bei Barış Manço wird aus dem traditionellen Lied 1977 ein früher Synthesizer-Traum – traditionell und futuristisch zugleich.

Ich habe mich in dieser Interpretation 100% wiedergefunden. Wenn ich nochmal auf die Welt käme, hätte ich dieses Lied wahrscheinlich genauso interpretiert, ohne es vorher gehört zu haben. Derya Yıldırım, Sängerin und Bağlama-Spielerin der Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Was der Song mit Derya Yıldırıms eigener Familiengeschichte zu tun hat, erfahrt ihr heute im Popfilter. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.

