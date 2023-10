Vom Waisenkind zum Opernsänger

Ruhi Su’s (*1912 – 1985) Herkunft ist umstritten. Vermutlich kommen seine Eltern beim Völkermord an den Armeniern 1915-1916 ums Leben. Er wächst als Waisenkind auf, entdeckt seine Musikalische Begabung und wird schließlich zum Opernsänger ausgebildet, der u.a. in Stücken wie „Madame Butterfly“ performt. Nachdem er als Mitglied der Kommunistischen Partei der Türkei 1951 verhaftet wird, kehrt er nicht wieder auf die Opernbühne zurück.

Politisches Engagement

Ruhi Su entdeckt auch Volkslieder für sich. Aber auch das Performen alevitischer Songs kommt in der Türkei damals nicht besonders gut an. Sein Leben lang kämpft Ruhi Su gegen Repressalien des Staats und damit seine Musik in der Türkei zu veröffentlichen.

Musik ist Widerstand. Es gibt auch einen türkischen Spruch: Die Bağlama ist die Waffe und die Gedichte und Texte sind die Minen. Derya Yıldırım, Sängerin und Bağlama-Spielerin der Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Ein anderer Titel für den Song „Ben Melamet Hırkasını“ ist „Haydar Haydar“. Im Popfilter erfahrt ihr mehr über den Interpreten und warum auch Derya Yıldırım & Grup Şimşek den Song auf ihrem aktuellen Album covern.

Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.

Alle Takeover-Folgen mit Derya Yıldırım:

Folge 1: Derya Yıldırım & Grup Şimşek – BAL

Folge 2: Fikret Kızılok – Kerem Gibi

Folge 3: Barış Manço – Gesi Bağları

Folge 4: Arıf Sağ – Tek De Yavrum