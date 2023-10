Aşık – Volksdichter

Neşet Ertaş (*1938 – 2012) aus Zentralanatolien ist bekannt für den in der Region typischen Stil des Bozlak. Die Lieder dieses Genres werden auf einer Bağlama mit längerem Hals gespielt. Ertaş spielte sie meist halb akustisch, halb elektronisch, wurde in den 70er Jahren bekannt und gilt in der Türkei als einer der bedeutendsten Aşık, also Volksdichter.

Ich höre dieses Stück nicht nur einmal, sondern wenn dann mehrmals hintereinander. Wie ein ganz langes Lied, das eine Stunde lang gehen könnte. Derya Yıldırım, Sängerin und Bağlama-Spielerin der Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Sound der Gastarbeiter

Ertaş verbrachte auch viel Zeit in Deutschland, wo er die Musikkultur der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen prägte. Er spielte auf Hochzeiten und betrieb einen Kassettenladen im Türkischen Basar in der Berliner Bülowstraße, vom dem man im Dokumentarfilm „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ von Cem Kaya einen tollen Eindruck gewinnen kann. Später lebte Ertaş in Köln, wo auch das Label Türküola ansäßig war: die erste Plattenfirma, die in Deutschland türkische Musik produzierte.

Im Popfilter erfahrt ihr diesmal, warum Derya Yıldırım der Musik von Neşet Ertaş immer sehr konzentriert zuhört.

