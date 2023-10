Neue Strömung in Europa

Seit der Veröffentlichung ihrer ersten EP „Nem Kaldi“ 2017 wickelt die Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek die europäische Indie-Rock Szene mit einer Mischung aus anatolischer Folklore, türkischem Anadolu Rock und dem Funkappeal der 60er und 70er Jahre um den Finger. Drei Alben sind mittlerweile erschienen, die das Viergespann Derya Yıldırım, Graham Mushnik, Antonin Voyant und Helen Wells (ehemals Gretta Eacott) zu ausverkauften Konzerten durch ganz Europa führt.

Es stand nie zur Debatte eine andere Sprache zu singen, denn eigentlich ist die türkische Sprache in der anatolischen Volksmusik ein Instrument für sich. Derya Yıldırım, Sängerin und Bağlama-Spielerin der Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Tradition & Zeitgeist

Auch die niederländische Band Altin Gün hat in dieser Zeit dazu beigetragen die traditionelle Langhalslaute und türkischsprachige Musik wieder populär zu machen. Gemein haben beide Formationen den Rückbezug auf traditionelle Songs. Aber was steckt eigentlich hinter der Musik auf die sich diese Bands beziehen? Warum fühlen sich junge Musikerinnen von traditionellen Liedern nach wie vor inspiriert? Worum geht es in den Songs? Und wer sind die türkischen Musikerinnen, die dahinter stecken?

Takeover-Woche mit Derya Yıldırım

In der neuen Popfilter Takeover-Woche lernt ihr jeden Tag einen Song kennen, der Derya Yıldırım geprägt hat. Ihr lernt sowohl die anatolische Folk-Ikone Selda Bağcan kennen, die in den 70er Jahren als eine der ersten Frauen in der Türkei mit Gitarre auf der Bühne steht, als auch Arıf Sağ, einen der gefragtesten Bağlama-Spieler, der die Spielweise des Instruments in den 60er und 70er Jahren revolutioniert.

Wir begegnen Ruhi Su, einem armenischen Waisenkind und Opern- und Volkssänger, der aufgrund seiner politischen Songs in den 50er Jahren im Gefängnis sitzt und der türkischen Pop-Legende Barış Manço, der dafür sorgt, dass lange Haare unter türkischen Männern in den 70ern cool werden.

Im Popfilter lernt ihr heute erstmal Derya Yıldırım besser kennen und erfahrt was hinter dem Songtitel „BAL“ von Derya Yıldırım & Grup Şimşek steckt. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.