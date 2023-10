Ein Instrument zum Studieren

Dem türkisch-alevitische Musiker Arıf Sağ (*1945) hat Derya Yıldırım viel zu verdanken. Ihr Bağlama-Studium basiert auf seiner Lehre. In den 60er Jahren geht Sağ zunächst als Festangestellter Musiker zu einem Istanbuler Radiosender, dann wird er vom nationalen Konservatorium für türkische Musik in Istanbul zum Professor berufen. Ab den 80er Jahren lehrt Arıf Sağ schließlich in seiner eigenen Bağlama-Schule.

Von Volksmusik bis Psychedelic Rock

Arıf Sağ bewegt sich nicht nur in der Volksmusik, sondern durch verschiedene Genre. Er wird zum bekanntesten Studiomusiker, der auf sämtlichen Alben des Anadolu Rock zu hören ist. Er erfindet neue Techniken auf der Bağlama, gibt dem Instrument neue Formen. Die Bağlama bekommt z.B. mehr Saiten und wird auch als elektrisch verstärktes Instrument spielbar.

Arıf Sağ spielt für jeden türkischen Musiker eine große Rolle. Auch ein Heavy-Metal Sänger würde mit Arıf Sağ relaten. Derya Yıldırım, Sängerin und Bağlama-Spielerin der Band Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Im Popfilter erzählt Derya Yıldırım von ihrer Begegnung mit Arıf Sağ. Ihr erfahrt außerdem, warum der Bağlama-Spieler ihre Musik stark beeinflusst. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.

