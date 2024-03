Verliebtheits-Songs

Die österreichische Musikerin RAHEL macht seit 2021 Musik. Bereits ihre ersten Songs begeistern, darunter auch „Nur eine Phase“, der direkt auf der detektor.fm-Playlist landet. Es folgen die EPs „Die Allerschönste Angst“ (2022) und „Ein Sehr Schöner Witz“ (2023).

Jetzt, pünktlich zum Welt-Frauen-Tag, veröffentlicht sie ihr Debütalbum „miniano“. Darauf gibt es viele Songs über die Liebe, aber auch übers Verliebtsein. Ein kleiner, feiner Unterschied.

Den Gefühlen ausgeliefert

RAHEL hat nämlich einen Crush und der verdreht ihr komplett den Kopf. Denn die Frau, in die sie verliebt ist, ist so schön, dass man förmlich schreien will. Das macht RAHEL auch und zählt ihre Emotionen.

Ich habe mir die Frage gestellt, in wieweit man auch als Frau eine andere Frau objektifizieren darf. Ich habe darauf keine Antwort, aber es ist wichtig das zu reflektieren. RAHEL

Im Popfilter erzählt sie von der Entstehung des Songs und warum dieses Verliebtsein ganz schön kompliziert ist. Außerdem gibt es einen kleinen Crashkurs in Sachen Wienerisch.

