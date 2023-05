Rita Lee, Foto: Marcos Mazini / Globo TV / AFP

Popfilter | Rita Lee – Mania De Você

Brasiliens Queen of Rock

Rita Lee ist einer der größten und brillantesten Popstars, sagt Brasiliens Präsident Lula. Diese Woche ist die Sängerin im Alter von 75 Jahren gestorben. Im Popfilter erinnern wir an Rita Lee und gehen der Frage nach, was sie so prägend macht.