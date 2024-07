WILDES reißen Klischees ein

Letztes Jahr erscheint das Debütalbum „Klischee“ des Münchener Duos WILDES. Aber statt irgendwelchen Klischees zu entsprechen, reißen sie mit diesem Album ziemlich viele ein. Es gelingt ihnen, Genres zu sprengen und neu zusammenzusetzen. Die Texte sind kritisch und ernst, albern und schlau. Unter dem Strich liefern sie da vor allem Songs, die einladen eine Nacht durchzutanzen.

Und diese Einladung sprechen sie auch mit ihrer neuen Single aus. Denn mit einem frischgebackenem Baby stehen sowieso schlaflose Nächte und sich überschlagende Gefühle an. Die größte aller Lieben, lässt eine durch die Nacht tanzen und wachen.

Auseinandersetzung mit weiblichen Rollenbildern

WILDES sind zu zweit, die Musikerinnen Jana Hartmann und Jenny Tulipa kennen sich seit Kindheitstagen. Vor 17 Jahren, also schon sehr früh, fangen sie an, mit E-Gitarren zusammen Musik zu machen. Jana arbeitet inzwischen als Denkmalpflegerin in Zürich, für WILDES fährt sie jede Woche nach München zu Jenny. Auf der Zugfahrt zwischen Zürich und München schreibt Jana meist die Songtexte. Jenny verdient ihr Geld damit, an Autos herumzuschrauben.

In ihren Songs setzen sie sich viel mit weiblich gelesenen Rollenbildern auseinander. Auf ihre Ästhetik legen sie dabei einen großen Wert. Ihre Musikvideos beispielsweise zeugen von einer cineastischen Liebe zu Filmen und ihre Bühnenoutfits von einer stilvollen Detailverliebtheit. Trotzdem rückt die Musik nicht in den Hintergrund, wie auch – Elektrischer-Discopop-Punk mit Krauteinflüssen lässt sich einfach nicht überhören.

Die neue Single von WILDES heißt “So Soft” und kündigt die EP “ATTAQUE” an. Es geht auch wieder um die verschiedenen Rollen von Frauen und eben um die überwältigende Liebe zu einem neugeborenen Kind. Aber auch um die Sehnsucht nach Vereinbarkeit von Mutterschaft und Freiheit.

Es gibt auch den Gedanken an eine Wandlung der Mutter wieder hin zur Femme fatale am Ende des Liedes und auch hier in diesem Song sind die verschiedenen Rollen der Frau, wie auch im Song „Bellezza“ auf dem Album „Klischee“, unsere Inspirationsquelle. Jenny Tulipa

"So Soft" von WILDES – ein Song über schlaflose Liebe zum Tanzen und unser Song des Tages im Popfilter.