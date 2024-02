Worte in der Wiege

Yaya Bey liebt es sich mit Worten auszudrücken. Das macht sie schon seit sie neun Jahre alt ist. Damals hilft sie ihrem Vater die Hooks für seine Songs zu schreiben. Er ist Rapper und ist unter dem Namen Cool Daddy I.U. in den 1990ern relativ erfolgreich.

Sie selbst schreibt dann aber erstmal Gedichte, tritt bei Lesungen überall in den USA auf und engagiert sich in Museen. Außerdem ist sie aktivistisch unterwegs und arbeitet als Sanitäterin zum Beispiel bei Demonstrationen.

Say it loud!

Ihr Aktivismus richtet sich vor allem an die Rechte von Schwarzen Menschen in den USA. Schwarze Weiblichkeit ist zum Beispiel das Thema ihrer Debüt-EP „The Many Alter Egos Of Trill’eta Brown“. Dazu inspiriert sie die amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde. Seitdem gibt es zwei Alben von Yaya Bey. Zuletzt „Remember Your Northstar“, das sie 2022 veröffentlicht.

Dieses Jahr beglückt uns die R’n’B- und Soul-Sängerin mit einem weiteren Album. „Ten Fold“ erscheint am 10. Mai und davon gibt es jetzt schon den neuen Song „chasing the bus“ zu hören. Der hat eine Doppel-Bedeutung.

Welche das ist und was ihr sonst noch über die New Yorkerin wissen müsst, hört ihr in dieser Folge vom Popfilter.

