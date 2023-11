Nachts, wenn die Familie schläft

Eigentlich will die 1955 geborene Stuttgarterin nur für ihre Familie einkaufen und einen Kaffee trinken gehen. Aber plötzlich befindet sie sich auf einem spontanen Roadtrip über die Alpen. Dieses Erlebnis legt den Grundstein für Sibylle Baiers ersten Song „Remember the Day“, den sie 1970 schreibt.

Sibylle Baier verkehrt in den 70er Jahren zwar in deutschen Künstlerkreisen: Ihr Mann ist Filmemacher, Wim Wenders ein guter Freund. Ihre Musik nimmt sie aber nur heimlich auf einem Tape-Rekorder auf – Abends oder Nachts, wenn ihre Familie schläft. Zwischen 1970 und 73 entstehen so einige Songs, die nur ihre Familie und wenige Bekannte kennen. Mit einem Umzug in die USA landen die Kassetten dann endgültig in einer Kiste auf dem Speicher.

Es ist wichtig solche Geschichten zu erzählen. Zum einen um Frauen, die in Vergessenheit geraten sind wieder ins Rampenlicht zu rücken. Und um von Frauen zu erzählen, die eine Vorbildfunktion haben können, die sich aus einengenden Alltagsstrukturen über Musik ein Stück weit befreien. Jonas Engelmann, Mitbetreiber des Ventil Verlags und einer der Autoren der Reihe „These Girls“

Die große Wiederentdeckung

Viele Jahre später entdeckt Baiers Sohn Robby die Tapes und überrascht seine Mutter zu ihrem 60. Geburtstag mit einem zusammengestellten Album, das er auch an die Gäste verschenkt. Unter denen befindet sich auch J Mascis, Sänger und Gitarrist der Band Dinosaur Jr.

Der ist so begeistert, dass er die Musik an einen Freund weiterreicht, der das Label Orange Twin Records betreibt. 2006 veröffentlicht das Label das erste und einzige Album von Sibylle Baier: „Colour Green“. Seitdem wird sie mit Folkgrößen wie Leonard Cohen oder Joni Mitchell verglichen. Und durch den leicht hörbaren deutschen Akzent liegt auch der Vergleich mit Nico nah.

