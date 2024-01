Sophie Ellis-Bextor

Foto: Oli Scarff / AFP

Popfilter | Sophie Ellis-Bextor – Murder On The Dancefloor

Hit-Revival nach 23 Jahren

Der Erfolg von Emerald Fennels neuen Film „Saltburn“ bringt alte Songs wieder in die Charts. Als Teil des Soundtracks freut sich nun Sophie Ellis-Bextor über das Revival ihres 2000er-Hits „Murder On The Dancefloor“.