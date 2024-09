Vom Wohnzimmer auf den Parkplatz

The Shivas vereinen in ihrer Musik das Beste der 1960er und auch ein bisschen der 70er – seien es Girl Group-Harmonien, verhallte Surf- oder verkratzte Garage Rock-Gitarren. Die Band hat ihre Ursprünge in der Wohnzimmer-Konzert-Szene Portlands, die vor allem in den späten Nuller Jahren aktiv ist. Die Mitglieder von The Shivas sind damals selbst noch nicht alt genug, um in „richtigen“ Clubs aufzutreten. Also buchen sie sich ihre All Ages-Shows einfach selbst und spielen die amerikanische Westküste rauf und runter. Sie treten aber auch in Fußgängerzonen und auf Supermarktparkplätzen auf, Hauptsache live spielen. 2008 erscheint ihr erstes Album „Where Have You Gone To?“

Gitarrist und Sänger Jared Molyneux, Bassist Eric Shanafelt und Drummerin/Sängerin Kristin Leonard sind alle von Anfang an mit dabei. Gitarrist Jeff City, ein alter Schulfreund, kommt 2017 noch dazu. Der Kreislauf von Platte/Tour/Platte/Tour wird 2020 jäh von der Pandemie unterbrochen. Die Bandmitglieder erleben erstmals seit langem ihre Heimatstadt Portland nicht mehr nur als Zwischenstopp, bevor es auf die nächste Konzertreise geht. Sie engagieren sich in der Obdachlosenhilfe und sammeln Spenden. Und sie nehmen weiterhin Musik auf, 2021 erscheint das Album „Feels So Good/Feels So Bad“.

„Can’t Stop Coming Around“

Auf ihrer neuen Platte „Can’t Stop Coming Around“ zeigen sich The Shivas größtenteils von ihrer etwas entspannteren und auch Film-affinen Seite. Das erste Stück „Cold Blooded“ würde sich zum Beispiel wunderbar als Soundtrack zu einem Gothic Horror-Film eignen, und „Closer To Me“ könnte auf jeden Fall zu einem High School Teenager-Drama laufen.„Ray“ ist eine Liebeserklärung an den Musiker Ray Davies von der großartigen 60s-Rockband The Kinks und in „Just Like Water“ werden The Shivas geradzu politisch. Sie besingen Klimakrise und die Tendenz vieler Menschen, diese zu ignorieren.

“Just Like Water“ von The Shivas ist unser Song des Tages im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.

The Shivas auf Tour

Derzeit stellen The Shivas ihre neuen Songs live vor, sie spielen unter anderem am 13.9. in München, am 14.9. auf dem Sound of Bronkow-Festival in Dresden und am 15.9. in Berlin.