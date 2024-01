Trauer um The Soft Moon

Am 18. Januar 2024 wurde der Musiker Jose Luis Vasquez alias The Soft Moon mit nur 44 Jahren tot in einer Wohnung in L.A. aufgefunden. Auch der Techno-DJ Silent Servant und dessen Frau Simone Ling wurden dort gefunden.

Laut der L.A. Times vermutet die Polizei, dass sie an einer Überdosis Fentanyl gestorben seien. Die Todesursache könne jedoch nicht nicht endgültig bestätigt werden.

Die dunkle Seite des Monds

Jose Luis Vasquez ruft sein Soloprojekt The Soft Moon 2009 ins Leben. Düstere Sounds zwischen Post Punk, Dark Wave und Noise verbindet er mit emotionalen und persönlichen Texten.

Inspiration findet er in seinem eigenen Leben. So geht es auf dem Song „Become The Lies“ zum Beispiel um die Abwesenheit seines Vaters in seiner Kindheit.

Fünf Alben, zahlreiche Shows

Zwischen 2010 und 2022 veröffentlicht der Musiker insgesamt fünf Alben. Eines davon, „Criminal“, ist in Berlin entstanden, wo Vasquez damals wohnte.

Nach seinem ersten Album spielt er bereits Support für Interpol und Mogwai. Seitdem tourt er durch die ganze Welt und bespielt große Festivals wie das Cruel World in Pesadena.

Der ebenfalls verstorbene John „Juan“ Mendez gilt als prägender Techno-Produzent und DJ der Bay-Area. Unter seinem Alias Silent Servant produzierte er Techno mit Post-Punk- und Industrial-Einflüssen. Seine Frau Simone Ling kreierte Visual Art und Musikvideos.

