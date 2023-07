Britischer Lad-Rap

Seit den frühen 2000er prägt Mike Skinner als The Streets die britische Musikszene: Clubmusik trifft auf Rap, der nicht nur durch einen starken britischen working-class Akzent bezirzt, sondern auch wirkliche Geschichten erzählen kann.

Von Birmingham, wo Skinner mit Straßenrap aufwächst, geht’s schnell in die Charts: Alle fünf Alben von The Streets, die zwischen 2002 und 2011 erscheinen, landen in England in den Top 10 Albumcharts.

Krimi im Club

Seit 2011 hat Skinner als The Streets keinen Longplayer mehr veröffenlticht außer das Mixtape „None of Us Are Getting Out of This Life Alive“ 2020. Dafür scheint Mike Skinner aber an in den letzten sieben Jahren an einem größeren Projekt gearbeitet zu haben: An einem Film noir Krimi mit dem Titel „Troubled Waters“, der in der Londoner Clubwelt spielt.

Parallel dazu ist auch ein neues Album entstanden: „The Darker The Shadow, The Brighter The Light" wird am 20. Oktober erscheinen. Im Popfilter erfahrt ihr heute, wie die erste Singleauskopplung daraus klingt.