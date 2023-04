Von Open Mics zum Erfolg

Die Geschichte von This Is The Kit ist ziemlich klassisch. Einige Jahre lang spielt Bandleaderin und Sängerin Kate Stables mit Freund:innen bei lokalen Open Mic Nächten. Dem folgen erste Studioaufnahmen, kleine Gigs und Support-Slots. Mittlerweile hat die Band fünf Alben veröffentlicht und Fans auf der ganzen Welt. Ihren Durchbruch schaffen sie 2015 mit ihrem Album „Bashed Out“.

Perfekte Filmmusik

This Is The Kits Songs sind immer präzise arrangiert und meistens minimalistisch instrumentiert. In Kombination mit Kate Stables sanfter Stimme und Songwriting sind da tiefe Gefühle vorprogrammiert. Wahrscheinlich sind ihre Songs auch deswegen schon oft in Filmen und Serien wie „Sex Education“ und „Pretty Little Liars“ aufgetaucht.

Auch „Inside Outside“ kommt dafür in Frage. Allerdings verwandelt sich der neue Song der Band gegen Ende in ein geordnetes Durcheinander.

Große Fragen

This Is The Kit schrecken nicht davor zurück, große Fragen zu stellen. Wer sind wir? Wohin wollen wir? Folgen wir den Erwartungen anderer, weil wir es wollen? Oder haben wir eigentlich keine Wahl?

was it the outside that made it happen on the inside

or was it the inside that made it happen on the outside

So philosophisch ist nicht nur „Inside Outside“, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch das gesamte neue Album der Folk-Popper. Das heißt „Careful of Your Keepers“ und erscheint am 9. Juni bei Rough Trade. Produziert hat es Gruff Rhys von der Band Super Furry Animals.

„Inside Outside“ von This Is The Kit stellen wir euch ihr in dieser Folge vom Popfilter vor. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.