Ty Segall

Foto: Denée Segall

Popfilter | Ty Segall stellt sich selbst musikalische Quests

Gewohnt ungewöhnlich

Ty Segall ist ein Tausendsassa der Rockmusik. Für Ende August kündigt er ein neues Album an: „Love Rudiments“. Wieder wagt er sich damit in neue musikalische Gewässer, es wird nämlich ein Instrumental-Album. Die ausgekoppelte Single „The Dance“ gibt vorab einen Einblick in seine wie gewohnt ungewöhnliche Herangehensweise.