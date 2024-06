Eine Findungsphase

2017 erscheint das letzte Album der Beatsteaks. Seitdem ist viel passiert. Es gibt ein paar Liveauftritte, musikalisch wird es aber erstmal still um die Berliner. Nach der Tour 2018 entscheiden sie, erstmal eine Pause einzulegen. Zum einen, um endlich wieder Zeit für die Familie zu haben und zum anderen, um wieder besser zusammenzufinden.

Nach einem Jahr soll es dann weiter gehen, aber dann kommt Corona. Konzerte sind erstmal Geschichte und ein Corona-Album, so wie es viele herausbringen, wollen sie nicht machen. Das sagt zumindest Gitarrist Bernd Kurtzke im Popfilter-Interview.

Die etwas längere Pause nutzt die Band, um an sich zu arbeiten. Denn wie in jeder guten Beziehung, gibt es auch hier ein paar Krisen. 2021 kommt dann die EP „In The Presence Of“ als eine Art Lebenszeichen. Jetzt folgt das neue Album. Es trägt den Namen „PLEASE“ und mit dem Realease folgen gleich mal zwei ausverkaufte Konzerte in der Wuhlheide. Vor 17.000 Menschen pro Abend.

Ostdeutsche Jugendclubs

Noch bevor die Beatsteaks auf die ganz großen Bühnen zurückkehren, gibt es ein Kotrastprogramm: Jugendclubs in Ostdeutschland. Ab in die Gegenden, wo die politische Lage etwas angespannt ist. Sie spielen zum Beispiel in Berlin-Hellersdorf, Nordhausen und Bautzen. Eine komplett neue Erfahrung für die Band und mal wieder eine Möglichkeit in Kontakt zu treten – auch mit den Clubbetreibern, die eben tagtäglich ihr Bestes geben, um junge Leute zu unterstützen und ihnen eine Perspektive zu geben.

Wenn man eine Menge Leute erreicht, dann hat man die Verpflichtung auf ein paar Dinge hinzuweisen. Es geht nicht darum mit dem Finger auf Leute zu zeigen und ihnen zu sagen, was sie zu wählen haben. Man muss die Leute aber aus der Resignation und der Politikverdrossenheit holen. Bernd Kurtzke im Popfilter-Interview Timmy Hargesheimer

Wie die AJZ-Tour zustande gekommen ist und wie die Beatsteaks ihre politische Message verbreiten, erfahrt ihr von Beatsteaks Gitarrist Bernd Kurtzke in dieser Folge vom Popfilter. Da hört ihr auch den Song des Tages: „Tonight“ vom neuen Album „PLEASE“.

