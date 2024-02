Indie-Nerds aus Leeds

Wir schreiben das Jahr 2012. Die britische Newcomer-Band alt-J veröffentlicht im Mai ihr langerwartetes Debütalbum. „An Awesome Wave“ katapultiert sie sofort in den Indie-Himmel und der Band wird eine rosige Zukunft vorausgesagt.

Und tatsächlich revolutionieren sie, zumindest so ein bisschen, den Sound der Zeit. Für viele ist ihr elektronischer Alternative-Pop, der trotz metallener Trockenheit emotional ist, etwas komplett Neues.

Ich war vom ersten Augenblick an total geflasht von diesem Album. So etwas hatte ich vorher noch nie gehört. Es ist alles sehr trocken und elektronisch und trotzdem live gespielt. Großartig! Mine über alt-J Foto: Bastian Bochinski

Auch das Nachfolger-Album „This Is All Yours“ wird erfolgreich und auch heute zählen alt-J noch zu den kreativsten Köpfen der britischen Musikwelt.

Das Toy Piano

In „Breezeblocks“ hört ihr das so genannte Toy Piano. Das ist ein kleines Spielzeug-Keyboard, das in anderer Form schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet wird. Später spielt es auch David Byrne im Talking Heads Song „Bill“ und Ben Lee in „Catch My Disease“.

Mine stellt euch das Toy Piano und „Breezeblocks“ heute im Popfilter vor. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.

