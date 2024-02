Mine

Foto: Bastian Bochinski

Popfilter | Takeover-Woche mit Mine: Mine – BAUM

Alles ist verästelt

Die Berliner Musikerin Mine hat ein Faible für ungewöhnliche Sounds und Instrumente. Die stellt sie regelmäßig in ihrer „Sweete Instrumente“ Videoreihe auf TikTok vor. Diese Woche bringt sie Harpeji, Autoharp, Vocoder und Co auch in den Popfilter. In dieser Folge erklärt sie ihren Song „BAUM“, inklusive eines Bass-Synthies mit Eigenleben.