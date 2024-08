Hauptsache Effektgeräte

Hector Plimmer scheint ganz gerne eher im Hintergrund zu wirken. Er ist Komponist und Produzent und auch eher jemand, der Szene-intern bekannt ist, aber (noch) nicht allzu sehr darüber hinaus.

In Interviews mit dem geborenen Londoner geht es meistens um die Produktion seiner Musik; ums Technische, wenn man so will. Wenn man ihn fragen würde: „Was hat dich dazu bewegt diesen Song zu schreiben?“ würde er wahrscheinlich eher anfangen über ein bestimmtes Effektgerät zu reden, anstatt über Erlebnisse und Gefühle. Wie in diesem Interview mit Fact Mag.



Kantiger Ambient mit Saxophon

Das ist aber wahnsinnig sympathisch und fühlt sich ehrlicher an als das, was sonst so in Interviews von sich gegeben wird. Zusammen mit Laura Misch (auch aus London) wird da musikalisch eine Variation aus Ambient, die zwar zum Chillen einlädt, aber gleichzeitig kantig, jazzy und interessant ist. Und damit eine perfekte Mischung, der ihn zu unserem Song des Tages macht.

Mehr über die Musik von Hector Plimmer und Laura Misch und inwiefern Tom Misch noch ins Bild gehört, erfahrt ihr heute im Popfilter.

Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.