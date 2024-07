Einflüsse aus der ganzen Welt

Los Bitchos lernen sich in London kennen. Doch nur die Schlagzeugerin Nic Crawshaw kommt ursprünglich aus der britischen Hauptstadt. Gitarristin Serra Petale stammt aus Australien, Augustine Ruiz an den Synthies aus Uruguay und Bassistin Josefin Jonsson aus Schweden. So bringen sie diverse musikalische Einflüsse mit, die sie zu einem Sound fusionieren.

Dabei verzichten Los Bitchos komplett auf Lyrics. Sie setzen auf ihre Mischung aus Cumbia, türkischem Psychedelic Rock, 80s-Pop und Punk. Ihr Konzept geht auf: Sie begeistern zahlreiche Fans und spielen auf großen Bühnen wie dem Coachella, Glastonbury oder SXSW.

Los Bitchos kündigen neues Album an

Ihr Debütalbum „Let The Festivities Begin!“ erscheint 2022. Seitdem waren die vier Musikerinnen nicht untätig. Im April veröffentlichen sie „La Bomba“, die erste Single ihres neuen Albums. „Talkie Talkie“ erscheint am 30. August 2024 bei City Slang.

Jetzt ist ein weiterer Vorgeschmack draußen: Eine Doppelsingle, unter anderem mit „Kiki, You Complete Me“. Der ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.