Kreatives Multitalent

Ihr kreatives Talent wird Maya Hawke quasi in die Wiege gelegt. Als Tochter der beiden Hollywood Stars Uma Thurman und Ethan Hawke und entfernte Cousine des berühmten Dramatikers und Drehbuchautors Tennesse Williams, ist der Weg in die Filmindustrie für sie wohl ziemlich naheliegend.

Bekannt wird Hawke vor allem mit der Rolle der Robin Buckley in der Serie Stranger Things. Aber auch in Filmen wie „Asteroid City“ oder „Once Upon a Time in Hollywood“ ist sie auf der Leinwand zu sehen. Neben der Schauspielerei arbeitet sie noch als Model und ist außerdem Musikerin

Ein Faible für Folk-Pop

Zu Hawkes wichtigsten musikalischen Einflüssen zählen Folk-Legenden wie Leonard Cohen, Bob Dylan oder Joni Mitchell. Aber sie begeistert sich auch für neuere Songwriter*innen wie Taylor Swift, Fiona Apple, Adrianne Lenker oder Bright Eyes. Also vor allem für Musiker*innen, die verletzlich sind, offen mit ihren Emotionen umgehen und das dann in ihren Songs erzählen.

Diesen Ansatz verfolgt Maya Hawke auch in ihrer eigenen Musik. Das hört man zum Beispiel gut auf ihrem dritten Album „Chaos Angel“, das heute erschienen ist. Im Song „Hang In There“ geht es etwa darum, wie es ist, wenn eine nahestehende Person eine schwere Zeit durchmacht und man ihr nicht wirklich helfen kann.

