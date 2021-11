Emmy und Ernst Rubensohn, Bildrechte: Jüdisches Museum Berlin, Stiftung Dr. Phil. Fortunatus Schnyder-Rubensohn

Saitenwechsel | Emmy Rubensohn

Musik möglich machen

Sie beherrschte die Kunst, Menschen zusammenzubringen und Räume zu schaffen, in denen großartige Musik entstand: die Musikmäzenin Emmy Rubensohn. Was genau macht eine Mäzenin aus und was können wir heute noch von ihr lernen?