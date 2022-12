Tracks & Traces | Sharktank – Busy

Die Zufallsband

Eigentlich wollte Rapper Mile nur ein paar Tracks mit dem Wiener Produzenten Marco Kleebauer aufnehmen. Der hat in Österreich nämlich einen ziemlich guten Ruf: Neben seinem eigenen Musikprojekt Leyya ist er Produzent für österreichische Vorzeige-Bands wie Bilderbuch und Oehl. Während dieser Aufnahmen lernt Mile aber auch Katrin Paucz kennen, damals Tour-Gitarristin von Oehl. Was als Rap-Session geplant war, endet in der Gründung von Sharktank und einem musikalischen Crossover aus Conscious-Rap und Indie-Pop.

Trotz Bandbeginn im schwierigen ersten Corona-Jahr 2020 werden Sharktank schnell zum nächsten österreichischen Indie-Ding und veröffentlichen 2021 ihr Debütalbum „Get It Done“. Im März 2023 soll mit „Acting Funny“ der nächste Longplayer folgen, auf dem auch die Single „Busy“ zu finden sein wird.

„Sudden hit of sadness“

Das Dilemma kennen sicher viele: Wenn man sich lange auf einen Abend mitsamt Ausgehen gefreut hat, aber dann kurzfristig merkt, dass man eigentlich gar nicht in der richtigen Stimmung ist und am liebsten alles abblasen würde.

Um genau so eine Situation dreht sich der Song „Busy“, in dem zwei sehr unterschiedliche Gefühle musikalisch aufeinandertreffen: Der melancholische Gesang wird von einem Bossa-Nova Drum Machine-Loop und einer groovenden Basslinie bezirzt. Während Sängerin Katrin Paucz die Zweifel besingt, übernimmt Rapper Mile den motivierenden Gegenpart. Das ganze mündet im Happy End: Der Song wird immer energetischer und die gute Stimmung gewinnt!

Es ist immer cool, weil wir zu zweit texten und Vocals aufnehmen. So kann man Situationen aus zwei unterschiedlichen Standpunkten beleuchten. Das macht es besonders, weil man zwei komplett verschiedene Blickwinkel hat. Vor allem, wenn es um innere Konflikte geht. Oft erkennt man Probleme zwar, aber man ist in so einem Selbstmitleidsstrudel gefangen. Wenn einem dann keiner die Hand reicht, ist es schwierig, sich selbst herauszuziehen.

Songskizzen im Messenger

Entstanden ist „Busy“ nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Debüts und stellt laut Mile ein musikalisches Bindeglied zwischen dem ersten und dem neuen Album dar. Geschrieben hat das Trio den Song zum Teil in der Band-eigenen WhatsApp-Gruppe:

Wir können uns voll gut voneinander inspirieren lassen. Das beste Beispiel ist das Texten. Wenn einer von uns etwas geschrieben hat, schicken wir uns das. Dann ist es, als würden wir abwechselnd Blöcke aneinanderreihen. Man lässt sich von den vorherigen Zeilen des anderen inspirieren.

In dieser Folge von Tracks & Traces nehmen Sharktank ihren Song „Busy“ Spur für Spur auseinander. Ihr erfahrt, warum es vom Song mehr als fünf Versionen gibt, wie er entstanden ist und was die Glocke der Wall Street damit zu tun hat.