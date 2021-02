Mahlers Universum | Verleger von Mahlers Werken

Würde Gustav Mahler heute noch leben, er würde noch immer an seinen Sinfonien feilen, glaubt der Verleger Nick Pfefferkorn. Er ist Leiter des Notenverlags Breitkopf & Härtel. Sein Verlag arbeitet gerade an einer neuen Gesamtausgabe der Mahler Sinfonien. Das Projekt wird sich über mehr als zehn Jahre strecken.

Bisher arbeiten die Orchester mit Noten aus einer Gesamtausgabe, die ab 1960 bei mehreren Verlagen wie Universal Edition und Peters erschienen ist. Doch inzwischen weiß man mehr über Mahler und es sind weitere Quellen aufgetaucht.

Unüberschaubare Quellen

Die Quellen sind schwer zu überblicken, weil Mahler zum Beispiel häufig in gedruckten Partituren handschriftlich korrigiert und ergänzt und diese dann an die Dirigenten geschickt hat. So sind viele verschiedene Versionen in Umlauf und es ist nicht leicht festzustellen, welche Version Mahlers letzter Wille war.

Bearbeiten der Kompositionen anderer

Mahler war zu Lebzeiten selbst Dirigent und arbeitete somit viel mit den Werken anderer Komponisten. Auch in diese hat er teilweise stark eingegriffen. Mehrere prägnante Beispiele gibt es in den Sinfonien Robert Schumanns in der Fassung von Mahler.

Das hatte bei ihm rein praktische Gründe. Er hat eingegriffen, um ein perfektes Klangerlebnis zu erzielen. Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter Breitkopf & Härtel

Vor allem Mahlers Stärke in der Instrumentierung kommt dabei heraus. Er wusste aus der Praxis wie kaum ein anderer, welche Instrumentengruppen wie besonders gut zur Geltung kommen und welche Wirkung erzielen. Mehrere Beispiele zeigen Eva Morlang und Nick Pfefferkorn in der neuen Folge von Saitenwechsel.