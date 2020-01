Blätter-Podcast | Macrons Rentenreform, Iran vs. USA, Juden in der DDR und Klimakonferenz

Ein Glückstag für das deutsche Judentum

So beschreibt die Blätter-Mitherausgeberin Irene Runge den 8. Februar 1990. Denn an diesem Tag wurde fast unbemerkt in Ostberlin ein Tor für die jüdische Zukunft in Deutschland geöffnet. Irene Runge beleuchtet die positive Rolle, die die DDR in ihrer Endphase für die Wiederbelebung jüdischen Lebens in der Bundesrepublik gespielt hat. In der letzten Folge dieses Podcasts hatte der Blätter-Mitherausgeber Micha Brumlik noch den Antisemitismus in der DDR hervorgehoben.