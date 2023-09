Grams‘ Sprechstunde | Ernährung

Welchen Einfluss hat das richtige Essen?

Essenstrends gibt es viele — und sie lösen sich ständig gegenseitig ab. Dank TikTok und anderen sozialen Medien erleben Chiasamen, Brokkoli und Co. immer wieder große Beliebtheitsschübe. Oft wird diesen Lebensmitteln von Influencerinnen und Influencern eine heilsame Wirkung zugeschrieben. Und auch Ärztinnen und Ärzte empfehlen bei chronischen Krankheiten wie Multipler Sklerose (MS) gern eine veränderte und gesündere Ernährung. Aber haben Lebensmittel tatsächlich eine solche Wirkung auf die Gesundheit?

Eine ausgewogene Ernährung kann wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge tatsächlich einen Einfluss auf das persönliche Wohlempfinden und sogar auf die Lebenserwartung haben. Jedoch gilt es bei kurzfristigen Food-Trends vorsichtig zu sein und einige Mythen zu hinterfragen. Kein Lebensmittel kann allein eine heilende Wirkung bei Krankheiten haben. Auch gesunde Lebensmittel sollten in Maßen konsumiert werden — und der gelegentliche Griff zum leckeren Comfort Food kann eine ausgewogene Ernährung durchaus ergänzen.

Was bedeutet gesunde Ernährung?

Vor allem eine reiche Auswahl an verschiedenen Zutaten und Lebensmitteln kann einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Gesunde Lebensmittel sollten den überwiegenden Anteil der Zutaten ausmachen. Ein zu strenger Ernährungsplan, der Frustration hervorruft, kann dagegen einen negativen Effekt auf die Gesundheit haben.

Es gibt genug Gründe für gute Ernährung. Man muss nicht jeden Trend, jedes gehypte Lebensmittel mitmachen. Man sollte trotzdem nicht vergessen: Durch langfristige, gesunde Ernährungskonzepte kann man sehr, sehr viel für die eigene Gesundheit tun. Prof. Martin Smollich, Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin, Uniklinikum Schleswig-Holstein

Wie kann eine gesunde und ausgewogene Ernährung gelingen? Und welche Tipps sollte man dabei besser beachten — oder auch vermeiden? Über diese und weitere Fragen spricht Natalie Grams in der neuen Ausgabe von Grams’ Sprechstunde mit Prof. Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin am Uniklinikum in Schleswig-Holstein.