Grundgesetz-Podcast | BONUS: Coronavirus und die Verfassung

Dr. Alexander Thiele

Alexander Thiele forscht und lehrt als Privatdozent am Institut für Allgemeine Staatslehre und Politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem Allgemeinen Staats- und Europarecht. Thiele hat an der aktuellen Grundgesetz-Kommentierung mitgearbeitet. Außerdem ist im Januar 2019 sein Buch „Der gefräßige Leviathan“ erschienen, in dem er über die Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates schreibt. Thiele hat noch weitere Bücher verfasst, zum Beispiel zur „Verlustdemokratie“ und zur Europäischen Zentralbank.