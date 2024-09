Mission Energiewende | 100 Tage nach der EU-Wahl

Mehr Wettbewerb, weniger Klimaschutz?

Seit Juli besteht das neue EU-Parlament. Ist seitdem schon etwas in puncto Klimaschutz passiert? Wer setzt sich für welche Ziele ein und was ist in der aktuellen Legislatur zu erwarten?