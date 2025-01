Klimaschutz im Wahlkampf

Wir gehen in die zweite Runde des „Klimachecks Wahlprogramme“. Denn die Bundestagswahl steht vor der Tür, und während sich die Parteien über Migration, Wirtschaft und Sicherheit in die Haare kriegen, bleibt ein Thema erstaunlich leise: der Klimaschutz. Klar, jede Partei hat ihn irgendwo im Programm, aber wer sich die Versprechen genauer anschaut, merkt schnell, dass es oft an konkreten Plänen fehlt.

Es geht um null fossile Brennstoffe in kurzer Zeit. Nicht 2045, 2050, sondern in den nächsten Jahren. Felix Ekardt, Jurist, Philosoph und Soziologe Foto: privat

Energie, Verkehr, Gebäude: die Baustellen sind klar. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind sich immerhin die meisten Parteien einig: Mehr Solar- und Windenergie muss her. Aber wie genau das gelingen soll? Da wird’s dünn. Bürokratie, lange Genehmigungszeiten und schleppender Netzausbau stehen nach wie vor im Weg.

Sehr zentral zur Erreichung der Klimaneutralität ist der schnelle Hochlauf der erneuerbaren Energien. Claudia Kemfert, Energie-Ökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Foto: Daniel Morsey

Wichtige Pläne, aber langsame Umsetzung

Auch beim Verkehr läuft es nicht besser, seit Jahren tut sich hier kaum etwas, sagen Fachleute. Dabei ist klar: Ohne eine echte Verkehrswende sind die Klimaziele nicht zu schaffen. Elektroautos allein werden’s aber nicht richten. Es braucht auch mehr Busse, Bahnen und bessere Anbindungen – vor allem auf dem Land, wo der Nahverkehr oft kaum existent ist.

Ganz zentral ist es, eine wirklich verlässliche und verfassungskonforme Finanzierungsstrategie zu entwickeln, um eben all die wirklich notwendigen Investitionen in Infrastruktur und öffentlichen Verkehr leisten zu können. Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende Foto: Agora Verkehrswende

Ein weiteres Problem: Klimaschutz wird von vielen Menschen in Deutschland immer noch als Belastung wahrgenommen. Statt ambitionierter Innovationen und Projekte sollen manche bereits beschlossenen Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. Aber ohne ehrgeizige Schritte wird die Zeit knapp.

[Das Klima] wird, so wie wir es auch gerade in der öffentlichen Debatte wahrnehmen, schon viel als Randthema behandelt. Céline Weimar-Dittmar, Klimajournalistin Foto: Bahar Kaygusuz

Was wollen die Parteien beim Klimaschutz wirklich erreichen, und wo bleiben sie stecken? Darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und Redakteurin Esther Stephan in der neuen Folge von „Mission Energiewende“ im „Klimacheck Wahlprogramme“. Expertise liefern Energieexpertin Claudia Kemfert, Verkehrs- und Mobilitätsforscherin Wiebke Zimmer, der Jurist Felix Ekardt und die Klimajournalistin Céline Weimar-Dittmar.