Mittelstand | Efficient Energy

Das gute alte Wasser

Für eine gelingende Energiewende müssen viele Faktoren stimmen. Neben dem Umstieg auf erneuerbare Energieformen und der richtigen Speicherung ist es vor allem wichtig, dass auch die Industrie bestehende Abläufe verändert. Abseits von der oft kritisierten energieintensiven Produktion in vielen Branchen rückt aber auch die Kühlung von Rechenzentren oder Produktionsstrecken in den Fokus. Denn das richtige Kühlen ist ebenso energieintensiv und somit einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen in der deutschen und internationalen Wirtschaft. Auf diese Weise werden zum Beispiel auch zahlreiche klimaschädliche Treibhausgase produziert.

Da so unterschiedliche Branchen wie der Lebensmitteleinzelhandel oder Techunternehmen mit ihren Rechenzentren aber nicht auf die Kühlung verzichten können, sind kreative Lösungen und Innovationen bei neuen Kühlanlagen gefragt. Und um bei solchen Lösungsansätzen die Klimaneutralität voranzutreiben, könnte auch einfaches Wasser aus der Leitung als Kühlungsmittel eine wichtige Rolle in den kommenden Jahren spielen.

Efficient Energy: Kommt jetzt die „Kälterevolution“?

Das Unternehmen Efficient Energy setzt bei seiner Kältemaschine „eChiller“ auf Kühlung durch Wasser. Bisher steht man damit in der Branche aber ziemlich alleine da. Die so naheliegende wie innovative Idee hat Efficient Energy in den vergangenen Jahren nicht nur Umsatzrekorde und zahlreiche Preise beschert, sondern es auch zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland werden lassen.

Heute sind wir weltweit das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, mit Wasser als Kältemittel zum einen Kältemaschinen und zum anderen Wärmepumpen zu bauen und das dann auch im industriellen Maßstab anzubieten. Georg Dietrich, CEO von Efficient Energy

Warum genau bei der Kühlung ein Umdenken nötig ist und wie eine grünere und umweltverträgliche Energie technisch umgesetzt werden kann – das sind Fragen, mit denen sich das Unternehmen aus der Nähe von München seit mehr als einem Jahrzehnt intensiv beschäftigt. Und genau über diese Innovationen, die man dort plant, hat detektor.fm-Moderator Claudius Nießen mit dem CEO von Efficient Energy, Georg Dietrich, in der neuen Ausgabe von Mittelstand besprochen.