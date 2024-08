Mutter | Foto: ©WDR/Tom Trambow

Was läuft heute | Mutter, Cat Person, Was Hunde denken

Freude, Zweifel, Wut und Liebe

In der Dokumentation „Mutter“ in der ARD Mediathek widmet sich Anke Engelke dem komplexen und ideologisch aufgeladenen Thema „Mutterschaft“. Auf WOW datet Margot einen älteren Mann, der immer unangenehmer wird und in „Was Hunde denken“ auf Netflix lernt ihr alles über den besten Freund des Menschen.