AutoMobil | Autokauf

Brauche ich ein Auto?

Ob sich ein Auto lohnt, ist nicht immer ganz leicht zu beantworten. Nach einer Rechnung der WirtschaftsWoche lohnt sich ein eigenes Auto ab 11.250 gefahrenen Kilometern im Jahr. Davor ist es rein finanziell betrachtet sinnvoller, auf Carsharing, Mietautos oder den öffentlichen Nahverkehr zu bauen. Flexibles Carsharing gibt es jedoch nur in einigen Großstädten, auf dem Land ist man häufig noch auf ein eigenes Auto angewiesen. Das kann man auch gut nochmal nachhören in unserer Folge vom 24.10.2022 “ Wie mobil sind Menschen auf dem Land?”.

Wer täglich für Strecken zur Arbeit oder zum Kindergarten auf sein Auto angewiesen ist, der kann ebenfalls nicht so einfach ausweichen.

Ist die Entscheidung für ein Auto gefallen, steht man vor der nächsten Frage.

Neu oder gebraucht kaufen?

Es gibt momentan einen großen Markt vor Gebrauchtwagen. Da ein Neuwagen bereits ab der ersten Fahrt erheblich an Wert verliert, findet man viele Gebrauchtwagen, die bereits nach einem Jahr 20 bis 25 Prozent günstiger verkauft werden.

Im Jahr 2019 war ein Gebrauchtwagen im Durchschnitt rund 38 Prozent preiswerter als ein Neuwagen. Von einer hohen Laufleistung muss man sich dabei nicht abschrecken lassen. Auch ein Auto mit 100.000 gefahrenen Kilometern kann dank regelmäßiger Wartung noch viel Freude bereiten.

Welche Vor- und Nachteile bringen Neuwagen und Gebrauchtwagen mit sich? Welche Besonderheiten sollte man beim Kauf eines gebrauchten Autos beachten und woran erkannt man eigentlich einen seriösen Verkäufer? Mit diesen und mehr Fragen haben sich Eva Heiligensetzer und Pauline Braune in der neuen Folge „AutoMobil“ beschäftigt.