AutoMobil | Manuelles Schalten

Manuelles Schalten vor dem Aus?

Ist manuelles Schalten bald Geschichte? Im Frühling 2022 hat Mercedes bekannt gegeben, die Produktion von Autos mit manuellen Schaltgetrieben ab 2023 einzustellen. Konkret bedeutet das, dass die einzelnen Baureihen nach und nach ohne Schaltgetriebe hergestellt werden und nur noch vorübergehend mit Handschaltung verfügbar sind. Auch andere Hersteller trennen sich langfristig von manuellen Schaltgetrieben. Bei VW sollen bis 2024 die letzten Modelle mit Handschaltung produziert werden.

Was ist das Automatikgetriebe?

Umgangssprachlich unterscheiden wir in Schaltwagen und Automatik. Aber der Begriff Automatik beschreibt in Wahrheit vier verschiedene Getriebearten. Das automatisierte Schaltgetriebe ist dem manuellen Schalten am ähnlichsten, wird aber mittlerweile auch immer seltener verbaut. Stattdessen kommt öfter das Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz, welches ganze ohne Zugkraftunterbrechungen funktioniert. Des Weiteren gibt es das CVT-Getriebe, das stufenlos und ganz ohne zu schalten erfolgt. Die Wandler-Automatik ist ebenfalls stufenlos und sehr komfortabel in der Nutzung.

Das ist auch ein Stückchen aus der Tradition heraus, dass man wirklich gern aktiv noch schaltet und dabei auch garantiert dieses Fahrgefühl genießen möchte. Rein technische Gründe sprechen eigentlich dagegen, weil es mittlerweile zum Beispiel Doppelkupplungsgetriebe gibt […]. Markus Schmidt, Portfoliomanager bei ZF

Getriebe der Zukunft

Kfz-Käufer:innen und Fahrschüler:innen können sich aufgrund der Entwicklung langfristig auf die Nutzung von Automatik-Autos, insbesondere mit Wandler-Automatik, einstellen. Auch der Ausbau der E-Mobilität hat einen wesentlichen Einfluss auf das Aussterben der Handschaltung, da Elektroautos bauartbedingt kein Schaltgetriebe benötigen.

Wieso der Trend hin zum Automatikgetriebe geht und in welchen Bereichen die Handschaltung doch noch überleben könnte, darüber hat detektor.fm-Redakteurin Eva Heiligensetzer mit Markus Schmidt, Portfoliomanager bei ZF, gesprochen.