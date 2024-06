Im Grenzgebiet zwischen Wirtschaft, Moral und Recht

Wirtschaftsanwälte: Einfluss aus der zweiten Reihe

„Man kennt sie nicht, aber sie haben einen enormen Einfluss“, sagt der Philosoph Christian Schüle über Wirtschaftsanwältinnen und -anwälte. Denn sie stehen meist in der zweiten Reihe, direkt hinter den CEOs, und beraten diese bei strategischen Entscheidungen. Sie ordnen ein, wie neue Gesetze und Verordnungen zu verstehen und umzusetzen sind. Und sie sind dafür zuständig, dass Entscheidungen rechtskonform getroffen werden. Dabei tarieren sie aus zwischen unternehmerischem Erfolg einerseits und Gesetzen und Regeln andererseits. Und sie versuchen, das Beste für ihre Mandanten herauszuholen — im Rahmen der Gesetze. Manche gehen aber auch darüber hinaus: Negative Schlagzeilen machte zuletzt Ulf Johannemann, ehemaliger Topanwalt der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Er muss wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung für dreieinhalb Jahre in Haft.

Christian Schüle über die Bedeutung von Wirtschaftsanwälten

In einer immer komplexer werdenden Welt bieten Wirtschaftsanwältinnen und -anwälte Orientierung für Unternehmer und Unternehmerinnen — und ihre Beratungsleistung wird immer relevanter. Das zeigt sich etwa daran, dass die Branche der Wirtschaftskanzleien trotz Konjunkturflaute boomt.

Wirtschaftsanwälte sind überall dabei, wo es spannend wird, ob das der Diesel-Skandal ist, der Wirecard-Skandal, die Benko-Insolvenz oder der Maut-Skandal. Christian Schüle Foto: Markus Röleke

Christian Schüle ist Philosoph, freier Autor und Publizist und beschäftigt sich schon länger mit der Rolle von Anwältinnen und Anwälten. Für die aktuelle brand eins /thema mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskanzleien hat er sich Gedanken über die Bedeutung von Wirtschaftsanwälten und -anwältinnen und ihre Arbeit im Grenzgebiet zwischen Wirtschaft, Moral und Rechtmäßigkeit gemacht.

Als wirklich guter Wirtschaftsanwalt kann man, glaube ich, in relativ kurzer Zeit auch Millionär werden. So schwierig ist das nicht. Christian Schüle, Philosoph

Was einen guten Wirtschaftsanwalt ausmacht, warum viele hervorragende Wirtschaftsanwälte in ihrem früheren Leben Leistungssportler oder ausgebildete Musiker waren und warum das Gewinnenwollen auch nach hinten losgehen kann, darüber spricht Christian Schüle in dieser neuen Folge des „brand eins Podcast“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.