brand eins Podcast | Alexander Mrozek – Digitale Optimisten

Digitale Optimisten

„Dieser Podcast ist für alle, die in ihrem Kopf schon zigmal das nächste Apple, Facebook oder Google gegründet haben.“ So beschreibt Alexander Mrozek seinen Podcast „Digitale Optimisten“ in der ersten Folge im Januar 2020. Zu dieser Zeit arbeitet er für Google in San Francisco im Silicon Valley und sieht andere junge Leute in Cafés vertieft am Laptop sitzen. Dort kommt ihm, wie er sagt, auch die Idee zum Podcast: Er will mit Leuten sprechen, die noch ganz am Anfang stehen mit ihrer Geschäftsidee.

Ich persönlich glaube, dass es einer der ganz großen Mythen rund um das Thema Geschäftsidee ist, dass man auf gar keinen Fall seine Geschäftsidee teilen sollte. Alexander Mrozek, Gründer von „Digitale Optimisten“

Mittlerweile hat Alexander Mrozek mehr als hundert Episoden veröffentlicht. Und der Podcast „Digitale Optimisten“ hat sich weiterentwickelt. Alexander Mrozek spricht mit anderen Gründerinnen und Gründern über die Geschäftsideen, die sie umsetzen würden, wenn sie mehr Zeit hätten. Und es geht darum, wie man diese Ideen dann auch erfolgreich an den Start bringen könnte. Außerdem gibt es verschiedene Serien wie „Here Us Grow“, in der Alexander Mrozek Unternehmerinnen und Unternehmer in den ersten sechs Monaten der Gründung ihres Start-ups begleitet. Ergänzt wird der Podcast durch einen Blog, einen Newsletter und mittlerweile auch durch eine Datenbank, in der die Geschäftsideen gesammelt werden.

Geschäftsideen, die noch niemand macht

Wir haben einen klaren Fokus auf Geschäftsideen und jeder kann unsere Ideen klauen. Alexander Mrozek

„Digitale Optimisten“ ist Teil des „brand eins Podcast“-Netzwerks. detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Gründer, Investor und Kolumnist Alexander Mrozek darüber, warum er die Geschäftsideen nicht für sich behält, was eine gute Geschäftsidee ausmacht und warum Besessenheit auch ein wichtiges Kriterium sein sollte.